Marcelo Flores está viviendo un momento bastante malo con el Real Oviedo, apenas disputando 64 minutos en los últimos cinco partidos, perdiendo su puesto y comenzando a existir algunas críticas a su desempeño.

La realidad es que el inicio de la campaña ha sido terrible para el cuadro Carbayón, ganando únicamente dos de sus primeros once partidos, derivando en el despido para Jon Pérez Bolo, estratega del club hasta este domingo 16 de octubre.

Pérez siempre dedicó muchos elogios para Marcelo. Lo que es un hecho es que poco a poco lo fue relegando del cuadro titular, algo que se podría pensar que molestaría al delantero mexicano, que ahora tendrá la oportunidad de convencer a otro entrenador.

Sin embargo, el futbolista formado en el Arsenal mostró toda su clase y dedicó en las redes sociales un emotivo mensaje. ""Gracias por darme la oportunidad de comenzar mi carrera, nos vemos pronto Jon Pérez Bolo", publicó.

Días complicados para Flores

Además de las complicadas semanas con el Real Oviedo, todo parece indicar que Marcelo Flores no asistirá a Qatar 2022 ni como sparring, pues la Segunda División Española no detiene actividades, con lo cual su directiva no estaría obligada a cederlo.