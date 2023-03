Santiago Giménez atraviesa una dulce racha goleadora, ganándose el puesto como titular en el Feyenoord y buscando ser pieza clave de su conjunto, que sueña con ganar la Europa League y Eredivisie.

Este 9 de marzo se enfrentaron contra Shakhtar y el delantero mexicano iba a partir como titular. Para su mala fortuna se lastimó en el calentamiento y no formó parte, dejando muchas dudas en el entorno.

Al término de la contienda, el resultado fue un empate 1-1 que deja todo en el aire, para definir al cuadro que avanzará a los cuartos de final de Europa League el próximo jueves 16 de marzo en el Stadion Feijenoord.

Arne Slot conversó con los medios de comunicación, dejando más información sobre la molestia de Santi: "La lesión de Giménez no fue grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento. Se me acercó y me dijo que le molestaba el tendón de la corva y era un pequeño riesgo jugar. Entonces le dije que no lo iba a alinear".

¿Qué viene para ellos?

El exfutbolista de Cruz Azul necesita recuperarse rápidamente, pues el fin de semana Feyenoord tiene un partido crucial contra Volendam en la Eredivisie. En caso de no estar disponible, a media semana será la vuelta contra el Shakthar.