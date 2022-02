La llegada del mexicano Jesús “Tecatito” Corona con el Sevilla no es casualidad, ya que el ex jugador del Porto confesó que había soñado en tres ocasiones el portar los colores rojiblancos, situación que se concretó hasta el tercer intento y todo habría sido gracias a su gran relación con el estratega, Julen Lopetegui, quien lo ayudó a cumplir una de sus grandes ilusiones.

"La verdad... me imaginé ser jugador del Sevilla tres veces. A la tercera se cumplió. En el verano pasado estuvo a nada. Lo he tomado como un halago el querer que estuviera en su equipo y hoy en día estoy. Hay que agradecer", así lo dio a conocer el ex jugador de los Rayados de Monterrey en entrevista con El Desmarque con apenas unas semanas de arribar a España.

De acuerdo al también futbolista de la Selección Mexicana, dejar atrás a los Dragones no ha sido tarea fácil, pero asegura que los cambios que ha tenido en su carrera lo han ayudado a madurar: "Siento que he aprendido un poco más del fútbol, de los momentos. Se ve vinculado a la madurez que poco a poco he ido teniendo en estos seis años y medio que estuve en el Porto".

Esta situación no ha ocasionado que Corona consiga ser contundente en frente del arco, pero según el tricolor no se desespera pues reconoció que es una constante que lo persigue desde hace tiempo: "Espero que en el próximo partido. Siempre es la lucha con eso conmigo, estamos trabajando y sé que si seguimos con esa convicción va a llegar", reveló Jesús, quien ahora disfrutará tres temporadas y media con el Sevilla, pues cuenta con un contrato que se extiende hasta junio de 2025.