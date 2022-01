Los seguidores del Betis quieren fuera al mexicano, pues aseguran que no ha aprovechado los minutos que se le han dado en Europa.

Las cosas para el mexicano, Diego Lainez, no están saliendo como esperaba en su arribo al futbol de Europa, pues a pesar de sus múltiples esfuerzos no ha conseguido ganarse un puesto en el cuadro titular como se tenía presupuestado, y eso ya ha comenzado a mermar en su ánimo y en el de los fanáticos del Betis.

Ante esto, los seguidores del conjunto español no tardaron en demostrar su descontento con el desempeño del tricolor después de que este no ha conseguido ser pieza clave como se esperaba con el equipo bético, por lo que usaron las redes sociales para mostrar su inconformidad con la continuidad del ex americanista.

Diversos usuarios aprovecharon la derrota del Betis ante el Celta, en donde el canterano de las Águilas del América tuvo actividad, para demostrar su molestia con Lainez por no ser un revulsivo en el campo, por lo que muchos de ellos pidieron que fuera devuelto a México, pues no habría aprovechado las oportunidades que se le han otorgado.

"Diego Lainez ha demostrado hoy que tiene que salir. No tiene nivel para jugar. Yo era de las que pedía más minutos, pero después de lo de hoy, cesión y a esperar que haga algo", son algunos de los mensajes que ha recibido el mexicano, quien en los últimos 10 partidos tan sólo ha disputado un total de 254 minutos en seis encuentros en donde sólo ha sumado dos anotaciones.