Cada vez es más habitual que el futbol de Europa voltee a ver las promesas del futbol mexicano, y en esta ocasión el Viejo Continente tiene su vista puesta en la cantera de los Tigres UANL, donde hay un joven que ha llenado el ojo de la Bundesliga. Se trata nada más y nada menos que de Manuel Aguilar, quien consiguió pasar satisfactoriamente la primera fase del FC Bayern World Squad y ahora logró seguir a la segunda prueba.

El canterano fe los felinos se alista para esta siguiente fase de este torneo.Hace tan sólo un año fue que Aguilar fue seleccionado para poder entrenar con un grupo de 15 futbolistas de distintos países, mismo que tuvo como concentración en Celaya, Guanajuato para después jugar en Múnich contra la Sub-19 del conjunto alemán.

Para esta ocasión, el futbolista mexicano viajará a Río de Janeiro, Brasil, para concentrarse con otros jóvenes que son promesas de Sub-19, para después volar de nuevo a Alemania y enfrentar a la Sub-19 del Bayern Múnich, en donde el objetivo es seguir foguéandose y conseguir ser tomado en cuenta en un futuro.

Cabe recordar que Manuel participó en este World Squad gracias a la autorización del conjunto de Tigres y se espera que después de su participación se reincorpore al equipo felino, al igual que lo hizo en 2021, donde jugó con las Fuerzas Básicas, y a su vez también tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Aguilar es parte del equipo felino desde 2019 con la cantera Sub 15, después pasó a la Sub 18 y Sub 20.