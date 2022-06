A un mes exacto de que Raúl Gudiño se despidiera de las Chivas del Guadalajara con un mensaje conmovedor, el joven portero mexicano emprenderá un nuevo reto en el extranjero pues este viernes ya viajó a Estados Unidos para incorporarse a su nuevo equipo, el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS).

Un día después de que se anunciara que llegó a un acuerdo con el Atlanta United, Raúl Gudiño tomó un avión sin llevar en el equipaje el deseo de demostrarle nada a las Chivas del Guadalajara: "No tanto es demostrar a alguna persona o un equipo o algo así, simplemente es a mí mismo, creo que tengo que demostrarme a mí mismo que puedo aspirar a nuevos retos y metas para salir de la zona de confort, todo eso implica esta decisión".

Para Raúl Gudiño, el Atlanta United es ya su tercer equipo fuera de México luego de pasar por el Unión Madeira de Portugal y el Apoel de Chipre. Para tomar la decisión de mudarse de la Liga MX a la MLS y descartar la posibilidad de regresar a Europa, el arquero mexicano compartió que "lo platique con mi familia y todos están muy emocionados e ilusionados de dar este gran salto para mi carrera, por lo que también en la parte persona el crecer en otro lado me va ayudar muchísimo".

Aunque no ha tenido un contacto amplio con Gonzalo Pineda, director técnico del Atlanta United, Raúl Gudiño viajó a la MLS con un objetivo bien definido: "ser el mejor portero allá, me toca trabajar, me toca demostrar en entrenamientos y partidos, no me toca más que seguir aportando a la disposición de Gonzo (Gonzalo Pineda) y también al equipo, siempre pensando en que sea lo mejor para el equipo". Asimismo, el arquero expresó que aún aspira a ser considerado por la selección mexicana para llegar al Mundial Qatar 2022: "sabemos que es difícil, pero quedan unos días, unos mesecitos para poder levantar la mano, y si se da muy bien".

Mexicanos en el Atlanta United

Fue en agosto de 2021 cuando Gonzalo Pineda asumió la dirección técnica del Atlanta United, equipo por que el que pasó el volante extremo Jurgen Damm en las temporadas 2020 y 2021 y que apenas unos meses atrás fichó al delantero Ronaldo Cisneros quien se reencontrará con Raúl Gudiño luego de haber sido compañeros en Chivas del Guadalajara.