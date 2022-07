Los rumores llegaron a su fin, la directiva del Real Oviedo de la Segunda División de España encabezada por Martín Peláez, dio a conocer que es real el interés por el futbolista mexicocanadiense, Marcelo Flores, y que las gestiones por él ya habrían comenzado pues es una promesa que realmente es atractivo para el cuadro ibérico por la garra y mentalidad ganadora que ha ido demostrando en su corta carrera.

En entrevista para ESPN, Peláez dio a conocer que el todavía jugador del Arsenal tiene lo necesario para brindarle a su club calidad, pese a que todavía no debuta en la Premier League además de ser descartado por los Gunners para la pretemporada: "Cualquier club, no de México, del mundo lo quisiera. Su nombre impresiona y no es fácil. Le puede brindar a cualquier equipo su talento, es muy joven, pero con mucho talento y se le nota que es un ganador y debe sumar talento y garra".

Peláez apuntó que su escuadra se encuentra analizando diversas opciones, pero reveló que su plantilla ya estaría prácticamente completa: "Faltan una o dos incorporaciones... Renovamos a Borja Sánchez, que es importante e igual a Sergi Enrich, delantero importante y la llegada de Alonso y la baja que ya tenía el equipo. El equipo se queda a un gol para pelear el torneo pasado. Debemos reforzar posiciones y lo hemos hecho bastante bien".

Sobre si existe un interés realmente importante por Flores, la cadena estadounidense dio a conocer que es real, y sólo faltarían detalles para cerrarlo, pues es un jugador que muchos equipos quieren. Esto sucede mientras el joven futbolista busca minutos como profesional para el próximo torneo, después de que medios ingleses reportaran que se sintió muy molesto después de que la escuadra londinense lo descartara para su gira de preparación por Estados Unidos.

De acuerdo a lo revelado por este mismo medio, Marcelo tendría en puerta ofertas de otros equipos de Europa, mientras que el Arsenal está dispuesto a dejar salir al jugador a préstamo, sin opción de compra, ya que lo consideran uno de sus principales prospectos, a pesar de que no lo llevaron de gira, sin importar que evitaron que se perdiera el Mundial Sub-20 con México, pues pidieron expresamente a la Federación Mexicana de Futbol que no fuera convocado.