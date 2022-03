"El Atlas tuvo un acercamiento conmigo hace unos años y no se ha vuelto a dar, entonces tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que no haces falta o creen que no puedas ayudar en nada",fueron las palabras de Andrés Guardado en entrevista para Fox Sports hace poco más de un mes. Crudo, pero realista. A pesar de que los fanáticos rojinegros lo quieren de vuelta, él nunca recibió un llamado por parte del club.

El mediocampista del Real Betis tiene 35 años y está mostrando un gran nivel: ha sido titular en la mitad de los partidos de su equipo en lo que va de la temporada y es un indiscutido de la Selección Mexicana. Los rumores sobre un posible regreso a los Zorros se agigantaron en los últimos meses ya que su vínculo con el conjunto sevillano finalizaba en junio de este año. Sin embargo, hay muy malas noticias para los tapatíos.

Es que el Verdiblanco acaba de anunciar en sus redes sociales que llegó a un acuerdo con el Principito y extendieron su contrato por una temporada más. Es decir, estará ligado a la institución hasta junio del 2023. De esta manera, las posibilidades de que se marche como agente libre en este verano se disiparon rápidamente y los aficionados del último campeón del futbol mexicano deberán seguir esperando para verlo de regreso.

"OFICIAL | Andrés Guardado renueva su contrato con el Real Betis ¡Felices de tenerte un año más con nosotros, Principito! El show debe continuar", señaló la cuenta oficial del club. Además, el futbolista se mostró muy a gusto con la decisión de la directiva y orgulloso de poder seguir defendiendo la playera de los sevillanos. "Siento que esta es mi casa, soy un bético de toda la vida", confesó.

¿Cuándo podría volver Andrés Guardado al Atlas?

Si no vuelve a renovar contrato con Betis, Andrés Guardado podría retornar al Atlas en julio del 2023. Es decir, para afrontar el Torneo Apertura del siguiente año. Esto significa que volvería a sus 36 años, estando a dos meses de cumplir los 37. Además, en esa fecha se cumplirán 16 años desde que se fue de la institución para fichar con RC Deportivo de la Coruña y emprender su aventura por Europa.