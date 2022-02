En el futbol europeo son contado con los dedos de la mano los futbolistas mexicanos que se encuentran en las ligas de primer nivel. Uno de ellos es Héctor Herrera, quien actualmente no mantiene un buen nivel en Atlético de Madrid, por lo que comentó lo duro que es para volver a su casa y saber que no puede aportar nada diferente en el equipo. ¿Olor a despedida?

El paso del mediocampista nacional en el futbol europeo comenzó en Porto, donde logró brilla para arribar al balompié de la Liga de España. Es más, en sus primeros partidos anotó goles importantes como el empate que le dio al conjunto de Diego Simeone ante la Juventus por la UEFA Champions League.

Por otro lado, Héctor Herrera no pudo encontrar regularidad para ser siempre de la partida en la alineación del timonel argentino. De todas maneras, en la última liga obtenido por el equipo Colchonero tuvo una fuerte presencia desde el banco de suplente, por lo que pudo cerrar con una sonrisa su irregular temporada.

A pesar de esto, el elemento mexicano comentó que sufre mucho no poder aportar algo diferente al equipo ya que no tiene minutos de juego. “Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes", expresó el mexicano a Agencia EFE sobre lo que vive.

Y agregó: “En casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad es que, gracias a Dios, en ese aspecto estoy tranquilo y tengo una persona detrás de mí que también siempre está animando. Creo que en ese momento la familia es súper importante". A su vez, el mediocampista del Tri comentó que a él le gustaría quedarse.

“A mí me encantaría quedarme. Y mira que yo quiero jugar, quiero tener más participación, pero, si fuera por mí, me quedaría con mucho gusto. A veces lo pienso (volver a México) porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá", finalizó Héctor Herrera, quien comienza a verse lejos de Atlético de Madrid.