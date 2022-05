Después de cumplir su misión de salvar del descenso al Mallorca, el director técnico mexicano Javier el Vasco Aguirre comenzó sus vacaciones, pero antes de viajar ya habló con la dirigencia del equipo balear sobre refuerzos para la temporada 2022-23 y entre ellos hay interés por contratar futbolistas mexicanos.

"Dos representantes mexicanos me mandaron nombres de futbolistas que quedan libres y podrían venir a Mallorca. Diría los nombres, pero no me vayan a decir 'pinche chismoso', ya se los dejé a la dirección deportiva porque saldré de viaje y les dije que se pongan en contacto con los representantes porque esos jugadores me interesan", reveló Javier Aguirre.

No obstante, en entrevista para Fox Sports, Javier el Vasco Aguirre dijo que concretar el fichaje de futbolistas mexicanos no es una tarea sencilla para un equipo modesto como el Mallorca que disputó la temporada 202-122 con la decimosexta plantilla más modesta de La Liga.

"No es fácil llevar mexicanos porque preguntas por alguien de Chivas, Cruz Azul o Rayados, por poner ejemplos, y te dan números que no maneja el Mallorca. Por eso se voltea al mercado sudamericano por ser más accesible o a Europa del Este", explico Javier el Vasco Aguirre.

Mexicanos con Javier Aguirre

Durante sus trabajos como director técnico en España, Javier el Vasco Aguirre ha tenido elementos mexicanos como jugadores Manuel Vidrio y Carlos Ochoa en el Osasuna y auxiliares técnicos como Ignacio Ambriz, Mario Carrillo, Alfredo Tena y Omar Arellano.