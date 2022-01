El tricolor no ha dejado de ser titular con el equipo italiano, quienes están viviendo una fuerte de crisis que los tiene cerca de descender después de sumar 10 derrotas, 10 empates y un triunfo.

En lo que fue la reanudación del futbol italiano, el mexicano Johan Vásquez volvió a ser titular durante el encuentro de su equipo el Genoa ante el Sassuolo de la Serie A de Italia, lo que se convirtió en un empate 1-1 en la fecha 20, que pone a tambalear a la escuadra donde milita el canterano de los Pumas de la UNAM, pues están cerca de bajar de división.

Durante el arranque del partido, Johan tuvo algunos destellos en su área que ayudaron al Genoa a marcar su primera anotación al minuto 6 creada por Mattia Destro, y con ello se fueron al descanso con la ventaja 1-0, lo cual se logró después de que el conjunto italiano se mantuviera a la defensiva, y con ello el mexicano no dejó de brillar.

Para la segunda parte, la escuadra del Sassuolo no se quedó con los brazos cruzados y comenzaron a mostrarse peligrosos en el área chica del Genoa, pero Vásquez no permitió que lo superaran, por lo que prácticamente fue un muro impenetrable para los locales, así fue hasta el 53', cuando lograron burlar al tricolor y con ello se marcó el empate 1-1.

La recta final de este encuentro fue subiendo de intensidad pues ambas escuadras no cedieron en nada, y el trabajo de Johan se fue incrementado cada vez más, pero gracias a su ímpetu, el Sassuolo no logró intimidarlo pese a ser visitante, y con ello guió a su equipo a conseguir un empate, que a pesar de no servirle de mucho al ubicarlos