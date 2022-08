El fichaje de Jorge Sánchez con el Ajax promete ser uno de los más acertados de la temporada, pues el mexicano reveló que la decisión no fue tan fácil de tomar ya que había otras escuadras interesadas en Europa para hacerse de sus servicios. Pero la oferta del conjunto de Países Bajos fue sin duda la más atractiva, y no sólo por los 7 millones de euros, sino también por la proyección que puede tener a nivel internacional.

Pero de acuerdo a una charla que sostuvo con Récord, Sánchez reveló que antes de darle el sí definitivo a la escuadra de Ámsterdam, recibió una propuesta para fichar con el Betis: "La verdad es que yo nunca presioné al club, estuve siempre muy tranquilo con esa situación porque yo sabía que, si era una buena oferta, ellos iban a aceptar. Estoy muy agradecido con el club y con los compañeros y el cuerpo técnico, personas que estuvieron conmigo en todo momento que desde que llegué me trataron de la mejor manera".

De acuerdo al propio Sánchez su destino era el Ajax y él está contento con la decisión que le ayudó a tomar el América, reiterando el cariño que le tiene al cuadro mexicano: "Me voy agradecido con América por cómo me abrió las puertas y como me está dejando ir. Me estoy yendo de una muy buena manera. Tenemos una buena relación con América y me voy muy contento, fue muy difícil decirle adiós".

También señaló que el haber aprendido a convivir con la presión lo ayudará en Países Bajos: "Creo que lo que más resalto es la presión que vives en la Selección y en América que son de las más altas. Estar compitiendo siempre, la afición siempre quiere que estés en primeros lugares y que quedes campeón como sea. Con eso me quedo. También en Países Bajos siempre quieren que estemos peleando, que siempre quedemos campeones, que hagas un buen papel en la Champions y me voy con la confianza de ser un jugador más positivo y con mucho carácter".