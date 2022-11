El lateral mexicano no tuvo una buena actuación contra el PSV y varios aficionados lo señalaron por la derrota en el clásico de la Eredivisie.

Jorge Sánchez, señalado por la afición tras la derrota del Ajax: "No le bastó con regalar finales con el América"

Ajax sufrió una terrible derrota en el Johan Cruyff Arena, donde PSV le arrebató el liderato de la Eredivisie al imponerse por 2-1. El equipo de Ámsterdam no vive un buen momento y buena parte de los aficionados comienzan a buscar responsables.

Uno de los señalados del campeón neerlandés es Jorge Sánchez, lateral que llegó procedente del América. El mexicano tuvo una floja actuación contra los Granjeros e incluso tuvo responsabilidad en el primer gol tras ser superado por Cody Gakpo.

En las redes sociales, varios aficionados del Ajax se expresaron para mostrar su descontento con el rendimiento mostrado por Sánchez. Algunos de ellos fueron mexicanos, que incluso recordaron algunas de sus actuaciones con las Águilas.

"A Jorge Sánchez no le bastó con regalar Finales con el América, sino que ahora está destruyendo al Ajax desde adentro"; "Sánchez y Bassey no tienen nivel para jugar en el Ajax", "Me duelen los ojos de ver jugar a Jorge Sánchez"; son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

Los números de Jorge Sánchez con el Ajax

El lateral mexicano poco a poco se ha ganado un lugar en el equipo neerlandés, disputando seis partidos de la Eredivisie y tres de ellos como titular. Sánchez registra un gol hasta el momento, el que hizo hace un par de semanas en la goleada ante Excelsior por 7-1.