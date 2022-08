Han pasado más de cuatro años desde que el delantero Enrique Esqueda sorprendió al fichar con el Arka Gdynia, equipo de Polonia, país que prácticamente ha sido ajeno a los aficionados mexicanos, aunque en los últimos días se ha hecho más familiar por la llegada del mediocampista Santiago Naveda.

En los primeros días de agosto, Santiago Naveda se volvió noticia por su transferencia de las Águilas del América al Miedz Legnica de Polonia. Pero sucede que un nuevo futbolista mexicano ha sido fichado por un club polaco; se trata Manuel Ponce, delantero de 23 años de edad.

Nacido el 29 de agosto de 1998 en Cuernavaca, Morelos, Manuel Ponce García perteneció a la estructura del futbol mexicano profesional desde 2013 cuando jugó para el equipo Galeana Morelos. Dos años después pasó a los Pumas, club en el que su permanencia duró tres años hasta 2018.

Con los Pumas de la Universidad Nacional, Manuel Ponce integró equipos de diversas categorías: tercera división, segunda división, sub 17, sub 20 y Liga Premier, pero no pudo continuar su proceso ni en el primer equipo de los Pumas en la Liga MX.

¿En qué equipo de Polonia jugará Manuel Ponce ex de Pumas?

Manuel Ponce García firmó contrato con el Satal Rzeszów, equipo de la segunda división de Polonia, país en el que estuvo haciendo prácicas con el Chemik Police, club al que llegó en 2021. Por cierto, Santiago Naveda está en la primera división polaca donde debutó con una derrota.