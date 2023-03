Carlos Peña sorprendió a todos con su llegada al futbol de los Emiratos Árabes Unidos, donde juega desde hace un par de meses con el Al Dhaid FC. Sin embargo, el Gullit ya piensa en el futuro y parece haber decidido cuál será el próximo paso en su carrera.

Y es que el experimentado mediocampista ahora busca probarse en la Primera División de Arabia Saudita, donde competiría junto a Cristiano Ronaldo, de acuerdo con lo revelado por el representante del mexicano, Morris Pagniello, en diálogo con Tiro Libre.

"Tenemos otros planes para él en la Primera División de Arabia Saudita, si se sigue concentrando y entrenando no va a regresar a México en muchos años", reveló el agente de Gullit al ser cuestionado por el futuro del futbolista y su hipotético regreso a la Liga MX.

El propio Peña asegura que está muy a gusto en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos; sin embargo, reconoce que no le quita la mirada a Arabia Saudita, un destino que ha ganado mucha relevancia desde que anunciaron el fichaje de Cristiano Ronaldo.

"Muy contento de estar en este excelente país, disfrutando del futbol. Claro que me veo de regreso (en México), pero me siento muy bien, contento, nunca me he rendido ni me rendiré, disfruto lo que hago, contento de seguir jugando al futbol", expresó el mediocampista.