Después de que lo llamaran el “Santiago Muñez” de la película “Gol”, de la vida real, el mexicoamericano, Santiago Muñoz ha preocupado a más de uno pues no ha comenzado su sueño en Europa con el Newcastle de la Premier League de Inglaterra como se esperaba, pues el exjugador de Santos Laguna no ha visto minutos desde que llegó.

Pero esta situación no es casualidad, pues de acuerdo a Elliot Dickman, entrenador del equipo Sub-23, hay una poderosa razón por la que el mexicano no ve minutos en los campos ingleses, pues arribó al conjunto británico en agosto pasado a préstamo por 18 meses con opción de compra.

“Santi está lesionado y todavía está haciendo parte de su rehabilitación. Es probable que sea después de Navidad, me imagino, antes de que veamos a Santi en una situación de partido. El staff trabaja muy duro con él intentado que esté listo cuando llegué el momento”, reveló el timonel a The Gazette.

Y es que con tan sólo 19 años de edad la ausencia del tricolor en tierras europeas no es tan bien vista pues su juventud no ha sido factor para mantenerlo sano, una presentación que podría afectarle en el futuro, e incluso Dickman no quiso hablar de la gravedad de dicha lesión: “No puedo decir algo para ser honesto”.