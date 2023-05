El entrenador uruguayo llegó en reemplazo de Diego Cocca, pero no ha logrado enderezar el rumbo del equipo.

A pesar de contar con una de las plantillas más potentes de la Liga MX, Tigres UANL vive un semestre incierto y particular. Los Felinos confiaron su nuevo proyecto a Diego Cocca, pero este salió de imprevisto para dirigir a la Selección Mexicana. Tras el paso del Chima Ruiz, Robert Dante Siboldi tampoco ha logrado sacar lo mejor del equipo.

¿Serán acaso una especie de dos interinatos en un mismo torneo? Aunque todavía tiene por delante el Repechaje para clasificar a la Liguilla, Tigres UANL no ha logrado levantar cabeza en el Clausura 2023, primero con Chima Ruiz y ahora con Robert Dante Siboldi. Para peor, la eliminación en semifinales de Concachampions, a manos del León, deja un panorama todavía más incierto.

En ese sentido, es que el periodista Miguel Arizpe informó en su última columna que Robert Dante Siboldi tiene las horas contadas como entrenador de Tigres UANL. La fuente señalada manifestó que la directiva ya tiene la decisión tomada de despedir al uruguayo, sea en los próximos días o al término del Clausura 2023.

No se iría sólo

Asimismo, en su columna, Arizpe insinúa con que no sólo Robert Dante Siboldi dejaría Tigres UANL, sino que se esperan semanas agitadas en la institución auriazul. Esto, debido a que también es posible una reestructuración en la plantilla, incluso a la espera de las decisiones que pueden tomar elementos como Rafael Carioca y Guido Pizarro, quienes acaban contrato.

Nuno Espírito, la obsesión de los dirigentes

Con Siboldi ya en la cuerda floja, la directiva de Tigres mantendría una obsesión para el banquillo: Nuno Espírito Santo. "Sí es él y tres más, pero aún no tenemos nada", le dijo a Arizpe una fuente hacia el interior de Tigres UANL. Convencer al ex entrenador del Wolverhampton no es nada sencillo, pero en el Volcán consideran que sí sería lo más apropiado.