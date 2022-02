Héctor Herrera tuvo un partido más que destacado ante el Osasuna, pero esas actuaciones siguen sin ser suficientes para llenar el ojo de Diego “Cholo” Simeone, por lo que el mexicano no descarta en algún momento volver a casa para sumar minutos, pero aún no es el momento, ya que tiene el deseo de continuar portando los colores de los colchoneros pues aún desea seguir varios años en el Viejo Continente.

“Sí regresaría a jugar a la Liga MX. A veces lo pienso, porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá", reveló el canterano los Tuzos de Pachuca para la agencia EFE, quien espera volver a la titularidad en Europa como la tenía con el Porto FC.

Y es que la situación de Héctor no es la más idónea en este momento ya que su contrato está por finalizar en este próximo verano con el equipo madrileño, lo que lo coloca en una posición apremiante, pues existe incertidumbre alrededor de su futuro, pues el mexicano no quiere irse de España, y confesó que no hay nada hablado sobre una renovación, por lo que está en duda su permanencia, además de que se ha hablado sobre un posible destino con la MLS.

“No hemos hablado nada de contratos, de si podíamos renovar, si quería salir… Nada. En ningún momento. No hemos tenido comunicación por lo menos conmigo, no sé si con mi empresario ha hablado algo. La verdad que desconozco esa situación. Estoy súper tranquilo y seré jugador del Atleti hasta el verano, si tengo que ser más pues lo seré y sino seguiré siendo un profesional hasta que acabe el contrato”.

Para Héctor no ha sido sencillo vivir alrededor de esta situación, pues tiene un gran deseo de seguir con la playera de los rojiblancos, pero eso podría no ser suficiente para que Simeone pida su continuidad: “Si me preguntas qué es lo que tú quieres, a mí me encantaría quedarme… Y mira que yo quiero jugar, quiero tener más participación, pero, si fuera por mí, me quedaría con mucho gusto».

“MUCHAS VECES VOY JODIDO A CASA”: HÉCTOR HERRERA

"Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes”, apuntó el mexicano quien ha sido titular en tres de los 25 partidos del Atlético en La Liga, además de que ha entrado de cambio en 11 ocasiones, quedándose en la banca siete veces y no ha sido convocado en cuatro.