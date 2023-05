Aunque todo estaba listo para que Napoli gritara campeón de la Serie A después de 33 años, Salernitana dio la gran sorpresa y se llevó un empate 1-1 del Estadio Diego Armando Maradona. El portero mexicano, Guillermo Ochoa, fue crucial con grandes intervenciones que privaron a los líderes de lograr la tan ansiada consagración.

Tras el encuentro, donde se enfrentó a su compatriota Hirving Lozano, Guillermo Ochoa se mostró feliz por el resultado obtenido: "Sabíamos que hoy iba a ser un partido difícil hasta el final. Lo siento por Napoli, que hizo una gran actuación, pero estoy muy feliz por Salernitana, hicimos mucho para llevarnos a casa algunos puntos", reflexionó.

En una muestra de su humildad, Ochoa prefirió no hablar de sus atajadas: "¿Mi gran actuación? No, todos hicimos un gran partido. Desde los defensas hasta los delanteros, y merecimos el empate. Cuando llegué el equipo no estaba en su mejor momento, ahora ha mejorado mucho y estamos dando resultados. Tengo que estar tranquilo, jugar así y ayudar a mis compañeros".

Desde su llegada a Salernitana, Memo Ochoa no sólo ha brillado ante Napoli, lider de la Serie A, sino también ante Inter y Milan, que se encuentran en las semifinales de la UEFA Champions League. De hecho, estos dos equipos lo tendrían en carpeta para la próxima temporada debido a sus buenas actuaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Salernitana?

Tras una gran racha de ocho encuentros sin conocer la derrota, Salernitana y Guillermo Ochoa buscarán seguir por ese camino para mantener la categoría en la Serie A. Este miércoles 3 de mayo, recibirán a Fiorentina.