La carrera de Giovani dos Santos ha estado detenida en ya casi dos años, con el futbolista de 33 años tomándose una pausa luego de una frenética trayectoria que lo llevó a cinco países distintos en 16 años.

Hoy, poco se sabe sobre Gio. No tiene equipo y casi no aparece públicamente o en las redes sociales, resultando muy complicado descifrar cuál será el siguiente paso en su carrera profesional o si se mantiene entrenando.

Hace algunos días, desde Guatemala surgió un posible interés por parte del Municipal en sus servicios. La propuesta parecía interesante, sabiendo que el cuadro Rojo es uno de los más importantes de Centroamérica.

Antes de que Dos Santos Ramírez pudiera pensarlo, desde el mismo club han negado el interés. Fue el directivo Martín Plachot el que descartó al mexicano: “La verdad no hay nada. No sé de donde salió. No lo han ofrecido y no hay ninguna negociación ahora mismo, la verdad. Fue todo lo que apareció en redes, nunca hubo nada, esa es la verdad”, dijo para ESPN.

El último compromiso

La última ocasión que Giovani jugó como profesional ocurrió el 11 de abril de 2021, en un cotejo entre América y Tigres en el Estadio Azteca correspondiente al Guardianes 2021. 20 meses después, no se sabe si reaparecerá.