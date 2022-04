"Me gustaría mucho volver": ex América con presente europeo, no descarta un regreso a la Liga MX

La lista de jugadores mexicanos en el fútbol europeo se reducirá a partir de mitad de año, cuando Héctor Herrera deje el Atlético Madrid para jugar en la Major League Soccer. Sin embargo, hay un jugador que estaba marginado en su club y ahora regresó a la actividad, con la esperanza de volver a hacerse un lugar en el equipo titular. Sin embargo, el mismo no descarta un regreso a la Liga MX, donde inició su carrera.

El mediocampista Omar Govea, surgido en las filas del América, actúa en el Zulte-Waregem de Bélgica, pero permaneció marginado del plantel durante los últimos seis meses. Incluso, debió entrenarse con el equipo juvenil. En su momento, el club alegó motivos de indisciplina para separarlo del plantel profesional, aunque Govea desmiente aquella versión.

Asimismo, el mediocampista de 26 reconoció que tuvo chances de volver a México para seguir su carrera, aunque los tiempos no ayudaron. “Tuve algunas ofertas que se trabaron. Yo estaba buscando salir y al final no cedieron. Creo que lo mejor que puede haber es una conversación y se arregló hablando. Los auxiliares se quedaron como entrenadores y ellos me buscaron para volver al equipo, porque estábamos en zona de descenso y era lo más conveniente para todos, y yo con toda la actitud volví para tratar de ayudar”, explicó quien también llegó a vestir la camiseta del Tri.

Aunque muchos ven la posibilidad de volver a México como un retroceso, Govea no comparte ese punto de vista y no descarta hacerlo: “Hubo ofertas de México y Bélgica. Fueron las más concretas y por cuestiones de tiempo ya no se pudieron dar. Yo no le veo ninguna contra volver a México, a mí me gustaría mucho volver a jugar cada fin de semana y que se vea más de mí, no es mi idea principal pero no descarto volver a México”.

Los seis meses marginado

No fue fácil para Govea entrenarse con el equipo juvenil durante un período prolongado, pero el jugador desmiente la versión del club: “No sé por qué salió el tema de indisciplina, porque esa no fue la razón”, aseguró. Aun así, reconoció: “Sí he tenido errores en el pasado, pero aprendí y ahora estoy intentando sacar lo poco positivo de la situación. yo sabía de lo que se hablaba de mí, pero esto me hizo pensar en mi futuro y en la burbuja en la que vivimos los futbolistas, de tenerlo todo, y me hizo pensar en muchas cosas y valorar lo que tengo y lo afronto con otra mentalidad”, afirmó.