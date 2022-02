Mexicanos en el extranjero: Andrés Guardado lanza dura revelación sobre el Atlas ‘no voy a estar en un lugar donde no me quieren’

Si hay un jugador que es fiel seguidor del actual campeón del futbol mexicano, Atlas, sin duda es Andrés Guardado, y es que el actual futbolista del Betis dio a conocer que su cariño por la institución rojinegra es muy grande y por ello le gustaría retirarse portando los colores de la escuadra de sus amores, pero al parecer no todo se está colocando como el futbolista de la Selección Mexicana quisiera.

En entrevista para Fox Sports, el llamado “El Principito” confesó que si ha pensado en su retiro y por ello ha considerado que su último club sea la escuadra que lo vio nacer, los Zorros, pero esto no es un hecho pese a sus ganas de cerrar su ciclo futbolístico, pues el equipo atlista no le habría abierto las puertas como él hubiera esperado por lo que confesó que no se va a obsesionar con acabar con Atlas.

"El Atlas tuvo un acercamiento conmigo hace unos años y no se ha vuelto a dar, entonces tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que no haces falta o creen que no puedas ayudar en nada", así lo dio a conocer el actual capitán del Betis de La Liga de España, quien confesó que esto lo pone en una posición diferente para cuando decida colgar los botines pues tendrá que tener opciones.

"Me gustaría retirarme en Atlas, eso no es ninguna mentira, hay entrevistas y entrevistas en las que lo he dicho, pero también en todas las entrevistas he dicho que no depende de mí", comentó Andrés, quien tiene a cuestas un gran historial al convertirse en el mexicano con más partidos disputados en Europa, por lo que el equipo tapatío saldría más que beneficiado si se llegara a dar este retorno.

Guardado también aprovechó para dar a conocer cuáles son sus metas en este 2022: "Me veo consiguiendo algo muy importante en el Mundial para mi Selección. Yo no quiero ir al Mundial para decir 'ay, voy a cinco Mundiales', no, yo veo mi última oportunidad de conseguir algo realmente importante para mi Selección y a nivel individual para sacarme esa espina de haberme quedado siempre donde mismo. Es mi última gran oportunidad de conseguirlo y así lo veo yo".