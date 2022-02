El jugador tamaulipeco no ha tenido actividad en los entrenamientos con el equipo sevillano al igual que Rakitic y Martial, quienes podrían estar contagiados.

Mexicanos en el extranjero: Jesús ‘Tecatito’ Corona no entrena con el Sevilla y sospechan posible COVID-19

Después de ser cambio en el duelo entre Sevilla y el Elche, el mexicano Jesús “Tecatito” Corona no la estaría pasando nada bien, y es que, de acuerdo a medios españoles como Diario ABC y Marca, dieron a conocer que el futbolista azteca podría estar contagiado de COVID-19, pues no ha entrenado con el conjunto sevillano, algo que es extraño, pues no se reportó que tuviera algún tipo de lesión.

De acuerdo al rotativo ABC, Corona no estaría pasando por un buen momento pues además de que llegó con algunas viejas molestias, ahora el COVID-19 se habría hecho presente en su vida, pero a pesar de esta información, el propio medio reveló que sólo son sospechas, pues no tienen pruebas para confirmar estos dichos, lo que encendió las alarmas no sólo del Sevilla sino también de la Selección Mexicana.

Y es que, si esta información termina por ser real, el futbolista mexicano podría estar una o dos fechas fuera del campo de juego, algo que mermaría al Sevilla, pues Lopetegui comenzaba a apoyarse en el talento del tamaulipeco para sacar el barco a flote, además de que esperan que esto realmente quede en un mero rumor, pues podrían salir contagiados otros elementos y eso sin duda afectaría a todo el equipo.

Otros de los jugadores que se encontrarían en la misma situación serían Rakitic y Martial, quienes tampoco entrenaron y por ello se encontrarían en las mismas circunstancias que el azteca, incertidumbre que les afectaría pues ya alistan uno de sus duelos más importantes de la temporada pues se estarían enfrentando en la Europa League, donde se medirán ante el Dinamo Zagreb.

Hasta el momento el conjunto del Sevilla no se ha pronunciado al respecto, situación similar a la de la Selección Mexicana, quienes de ser cierto podrían verse afectados para la siguiente fecha FIFA, pues habría que ver si Corona no presenta ningún tipo de afectación física, pues se sabe que las secuelas de este virus, a pesar de ya contar con las vacunas, pueden ser de cuidado, de acuerdo a lo revelado por la Organización Mundial de la Salud, OMS.