Hirving Lozano tuvo que sufrir para llegar a coronarse en Napoli: su camino no fue nada sencillo desde su arribo al club.

Hirving Lozano, jugador de la Selección Mexicana que actualmente se desempeña en el Napoli, ha tenido que superar numerosos obstáculos para coronarse campeón de la Serie A. Desde su llegada al club de Diego Armando Maradona en 2019, el camino no ha sido fácil y tuvo que trabajar duro para hacer historia. Hoy todo es color de rosas, pero en el medio hubo espinas...

En plática con TUDN, el Chucky reveló que sus inicios en la escuadra italiana fueron más difíciles de lo pensado ya que el técnico que lo pidió (Carlo Ancelotti) perdió su trabajo a los dos meses. Y con el arribo de Gennaro Gattuso, le costó ganarse un lugar ya que prefirió fichar jugadores de su confianza.

"Ese año que llegó Gattuso fue muy complicado para mí porque no jugaba, no me estaban tomando en cuenta. Muchas veces lloré porque era una desesperación, pero trabajé mucho, seguí, pensando en querer jugar y gracias a Dios el siguiente torneo fue muy diferente", confesó el atacante surgido en Pachuca.

Lozano encontró en Luciano Spalletti, el actual DT del Napoli, la confianza que necesitaba para hacerse de un lugar en el once titular del equipo. Para ello, igualmente, tuvo que sacrificar ser el foco de atención y trabajar en equipo para hacer brillar a otros jugadores como el nigeriano Victor Osimhen y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

"Estoy consciente de que me faltaron más goles y más asistencias, pero sé que hice trabajos diferentes, ayudé al equipo de diferentes formas porque así me lo pidieron, así lo traté de manejar para llegar al objetivo. Eso es lo principal, trabajar y estar disponible para el equipo", sentenció el Chucky, quien ha demostrado que el trabajo duro y la perseverancia son la clave para alcanzar el éxito.