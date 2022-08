En las semanas más recientes el panorama parece despejarse para el mediocampista mexicano Orbelín Pineda. Tras dejar al Celta de Vigo donde no tenía oportunidad con el director técnico Eduardo Chacho Coudet se enroló con el AEK Atenas donde se reencontró con el entrenador Matías Almeyda.

Ya vestido con el uniforme del AEK Atenas, Orbelín Pineda ha participado en los partidos de pretemporada jugados ante el Genk de Bélgica y contra el Volendam y el Utrecht de Holanda; también frente al Omonia Nicosia de Chipre, rival frente al que se lució con un golazo espectacular.

Orbelín Pineda llegó al Celta de Vigo para la mitad de la temporada 2021-22 y nada más tuvo 94 minutos de juego en siete partidos, situación que no le era favorable de cara a su participación en el Mundial Qatar 2022 con la selección mexicana, por ello tuvo un acercamiento con el director técnico Eduardo Chacho Coudet: "Fui claro con Coudet, le dije 'yo necesito jugar porque está un Mundial aquí al lado, yo no puedo arriesgar de que, si me quedo contigo, no sé si vaya a jugar o no, yo quiero que seas claro y hablar de frente'. Creo que las personas hay que hablarnos de frente, si entras o no en planes y buscar una solución".

En entrevista para ESPN, Orbelín Pineda reveló que tuvo una charla en buenos términos con el director técnico Eduardo el Chacho Coudet: "Tuvo la disposición, me dio la oportunidad y me dijo 'adelante, yo no voy a taparte en ningún momento, conmigo va a ser difícil a veces poder entrar o poder participar, pero si tú tienes la ilusión de que vas a ir a jugar, a competir y vas a estar en la competencia para la selección mexicana, adelante, yo no te voy a tapar ningún paso ni nada".

Orbelín Pineda también tuvo diálogos con la directiva del Celta de Vigo para poder salir del club y encontrar acomodo en el AEK Atenas "En el club me senté con el presidente Carlos Mourinho y se lo dije a él, así como me senté con el Chacho (Eduardo Coudet), lo hice con Carlos y me dieron la oportunidad de poder salir y ahora estamos de este lado en Atenas".