Ubicado en el lugar número 12 de la clasificación en la temporada 2021-22 de la primera división de España, el Celta de Vigo dirigido por el argentino Eduardo Coudet ya espera la incorporación del medicampista Orbelín Pineda quien ya viajó a Europa para su nueva etapa como futbolista.

A sus 25 años de edad, el Mago Orbelín Pineda dejó atrás siete años de experiencia en la Liga MX en la que jugó para tres equipos: los Gallos Blancos del Querétaro, las Chivas del Guadalajara, equipo con el que ganó una Liga, una Copa, una Supercopa y una LIga de Campeones de la Concacaf, y la Máquina del Cruz Azul con la que obtuvo una Liga, una Supercopa y un Campeón de Campeones.

Respecto a su salida de Cruz Azul, como agente libre, Orbelín Pineda apuntó que "me voy bien. Le dejé una estrella al escudo y salí por la puerta de enfrente. No tengo ninguna deuda con nadie, ni compañeros, ni cuerpo técnico y ni directiva y ahora me toca una experiencia bonita".

Orbelín Pineda se reunirá con Néstor Araujo

Orbelín Pineda viajó a España a definir los detalles de su contrato, pero convencido de que en el Celta de Vigo recibirá un buen trato: "Le he preguntado a Néstor (Araujo) y me dice que lo han tratado de la mejor manera, ahora me toca experimentarlo y dar lo mejor siempre. Puedo dar un poquito más y aprender de todos los jugadores".

Sobre su primera experiencia en el futbol extranjero, Orbelín Pineda apuntó que “es una bonita etapa. Hay que aprovecharla al máximo. Ahora me toca otro país y otra cultura, espero acoplarme lo más rápido posible".