El jugador del PSV reveló que conoce más que bien a su compatriota, por lo que conoce lo que puede y no hacer en el campo de juego.

Todo está listo para que la Copa de Holanda viva un momento histórico, pues este próximo domingo tendrá la presencia de dos mexicanos. Edson Álvarez por parte del Ajax, mientras que Erick Gutiérrez llega con el equipo del PSV con un as bajo la manga, así lo reveló en Exclusiva para Bolavip México, señalando que conoce bien el estilo de juego de su compatriota y asegura que eso podría jugarles a favor en este encuentro.

"Lo conozco bien, he pasado mucho tiempo con él, conozco las cosas que puede hacer en el campo de juego, lo que hace bien y lo que no hace tan bien, aunque no lo puedo revelar, sí puedo decir que lo conozco bastante bien. En México nos enfrentamos en diversas ocasiones, él estaba jugando para el América y yo en Pachuca, y eso ha ayudado para conocerlo aún más, creo que es igual de su parte".

Gutiérrez confía en que este conocimiento sobre su compañero de la Selección Mexicana pueda ser un factor a su favor, pues el ánimo del equipo no está en óptimas condiciones después de que este jueves cayeron ante el Leicester. Esto también se une al reciente anuncio de Roger Schmidt, actual entrenador del PSV, quien reveló que se irá acabando la temporada, y en su lugar llegará Van Nistelrooy.

"La verdad Schmidt ha sido muy claro desde el principio con nosotros, creo que tiene otros proyectos entre manos, y la verdad a pesar de lo que pasó ayer, el equipo está muy bien. Estamos compitiendo en tres competencias a un alto nivel, han sido partidos muy difíciles los cuáles han traído un desgaste muy importante, y a pesar de su próxima salida, él ha mantenido un gran ambiente en el club así como en el vestidor", confesó Gutiérrez.

"Nosotros lo respetamos mucho, tanto en su manera de jugar como en su forma de ser, la verdad creo que no ha afectado esta noticia como se esperaría. La verdad creo que se ha reflejado en los partidos así como en las competencias que hemos estado", finalizó el futbolista del PSV, quien espera que este fin de semana consiga este importante galardón con el equipo holandés.