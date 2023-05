¿Por qué no juega Tecatito Corona en Sevilla vs. Espanyol por La Liga 2023?

La temporada 2022/23 está siendo una verdadera pesadilla para Jesús Manuel Corona debido a las lesiones y ausencias. Comenzó con muchísima ilusión, ya que se encontraba en un gran momento en lo individual y apuntaba a ser importante en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana. Pero sus sueños se derribaron rápidamente...

En agosto sufrió la fractura de peroné y de los ligamentos del tobillo derecho, lo que lo alejó de los campos de juego por aproximadamente 6 meses. El proceso de rehabilitación se le hizo más largo y pesado de lo que había imaginado ya que se le presentaron algunas piedras inesperadas en el camino. Además, ni siquiera puede cerrar el año futbolístico de la manera deseada ya que sigue sin poder jugar.

Tecatito no suma minutos desde hace casi 9 meses y esta cifra seguirá creciendo. Fue al banco de suplentes en 7 de los últimos 8 partidos del Sevilla en La Liga, pero José Luis Mendilibar no lo metió. Y ahora, de cara al duelo contra Espanyol por la Jornada 33, no ha sido convocado. ¿Qué le pasó al ex-Monterrey?

Su Director Técnico reveló en conferencia de prensa que no lo ha tenido en cuenta por una cuestión de salud. "Mi elección es que juegue gente más descansada, del otro día están todos menos Tecatito que está con fiebre, nada más, está enfermo, del resto los demás están para competir", señaló.

El conjunto andaluz está undécimo en la tabla de posiciones del torneo local: acumula 41 puntos y está obligado a ganar para clasificar a alguna competencia internacional. Ha sufrido la ausencia de Jesús Corona a lo largo de la temporada, aunque en la UEFA Europa League consiguieron mejores resultados y actualmente están en las Semifinales.