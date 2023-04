¿Por qué se postergó Napoli vs. Salernitana por la Serie A 2023?

Queda muy poco tiempo para un partido que puede ser trascendental en la historia de Napoli, ya que con mucha antelación puede volver a consagrarse campeón de la Serie A 2023 tras un total de 33 años de espera. El liderato ininterrumpido que forjaron los "Azurris" desde la sexta jornada para no soltarla hasta el presente.

Hasta aquí, los comandados por Luciano Spalletti se encuentran con 78 unidades aventajando con 17 a Lazio sabiendo que todavía quedan 21 por disputarse. Pero como las "Águilas" juegan ante Inter, cualquier traspié puede dejar a los napolitanos en las puertas de obtener el tercer título liguero en la historia.

Para que el título sea un hecho, el Napoli del Chucky Lozano tiene que ganar el partido ante Salernitana y que los "Biancocelesti" no logren imponerse contra los "Nerazzurris". Sin embargo, se confirmó la postergación del encuentro de los napolitanos contra el equipo que posee a Guillermo "Memo" Ochoa en el arco, que en un principio iba a ser el sábado 29 de abril.

Napoli vs. Salernitana fue postergado para mantener el orden público en la ciudad del sur de la península itálica, ya que en caso de ser una realidad la obtención del título, una multitud se situará en diversos puntos neurálgicos de la ciudad para celebrar. Además, tiene el aspecto no menor de que ahora jugarán posterior al choque de Lazio vs. Inter, que irá dos horas y media antes del mencionado.

El encuentro fue trasladado al domingo 30 de abril con horario pautado para las 15 hora local (07:00 en México), sabiendo que los líderes son locales en el Estadio Diego Armando Maradona. "Esta es una ciudad a la que le encanta celebrar mucho, pero hay que celebrar con total seguridad. Estoy muy contento de ver cómo esta ciudad se ha vuelto extremadamente madura y consciente de el éxito que está teniendo en todo el mundo, así como en el fútbol como ciudad”, manifestó el presidente napolitano, Aurelio De Laurentiis, ante lo que se avecina.