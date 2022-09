A dos meses de haber recibido la encomienda de ser el director técnico del Barça B o Barcelona Athletic, el mexicano Rafael Márquez ha tenido un buen inicio en la temporada 2022-23 del Grupo 2 de la Primera Federación del tercer nivel del sistema de ligas del futbol español.

Rafael Márquez es entrenador del Barça B o Barcelona Athletic gracias a la confianza de Joan Laporta, presidente del club blaugrana quien le dio la oportunidad de hacerse del equipo juvenil del club culé: "Estoy muy agradecido a Laporta porque me ha dado de nuevo la oportunidad de formar parte de este club. Me conoce en lo profesional y como persona. Tras el trabajo que hice como jugador me ha dado la confianza para volver al club. Me pidió lo mismo que hice como futbolista: Tratar de rendir lo más que se pueda, dar la experiencia que tengo a los jóvenes y ayudar a todo este grupo de jugadores".

A los 43 años de edad, Rafael Márquez comentó que por ahora en el Barça B o Barcelona Athletic "mi objetivo por ahora es tratar de crecer y prepararme, ganar experiencia. Me han brindado una gran oportunidad". Pero a esas alturas el mexicano ha visualizado la posibilidad de ser director del primer equipo del Barcelona que actualmente dirige Xavi Hernández. "Mi principal objetivo es poder desarrollar a los jugadores. Si es posible tanto dentro como fuera de la cancha también. Después, obviamente, si acompañan los resultados el equipo va a seguir funcionando bien y hasta donde nos dé. Salvar la categoría y si se puede subir, pues mejor".

En entrevista para Mundo Deportivo, Rafa Márquez admitió que "si algún día en el futuro llegase esta oportunidad" de entrenar al primer equipo del Barcelona, "obviamente no se le puede decir que no. Igual que entrenar a la selección de México, sería un gran sueño. Pero por ahora hay que trabajar, seguir trabajando y trabajar más para poder tener una oportunidad así".

Rafa Márquez, amigo de Xavi Hernández y conocido de Lionel Messi

Rafael Márquez fue jugador del Barcelona entre 2003 y 2010, en esa etapa de su carrera fue compañero de Xavi Hernández y de Lionel Messi. Respecto al español comentó que su relación es "muy buena. Si de por sí era buena dentro de la cancha, hicimos buena amistad fuera de ella. Nos hemos reencontrado en esta situación y estamos muy contentos. Él va más avanzado como entrenador, yo apenas estoy comenzando y estoy feliz que sea él el entrenador del primer equipo. Es de la casa, sabe la idea, tiene conocimientos, era un líder dentro de la cancha y ahora lo es fuera. El equipo está en buenas manos" y sobre el argentino señaló que tiene poco contacto con él porque "somos personas del mismo carácter. Muy silenciosos, introvertidos. Pero el cariño y respeto siempre ha estado con Lionel. Ya es otro Leo del que yo conocí, pero hoy en día es el mejor del mundo".