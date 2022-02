La delicada que sufrió Raúl Jiménez en el cráneo en 2020 fue un cambio de 180 grados en la vida del futbolista mexicano, y es que para la ciencia ha sido todo un milagro que pudiera volver al campo de juego sin grandes secuelas o cuidados, pues sólo tiene que soportar una banda en la cabeza para evitar algún incidente que lo pudiera comprometer, pero esto no ha evitado que mexicano vuelva a sentir placer por jugar futbol.

“Los médicos me dijeron que era un milagro que siguiera aquí... pero me siento futbolista otra vez. Si fuera por mí no usaría la cinta protectora. Me siento bien como para jugar sin el protector, pero los médicos me dijeron que era para prevenir y debemos ir en la misma línea”, señaló el futbolista mexicano de acuerdo a la página oficial de los Wolves, después de su más reciente encuentro, en el que volvió a ser pieza clave para los Lobos.

Y es que el canterano de las Águilas del América ha conseguido sumar goles importantes en los triunfos ante el Southampton y Tottenham, en donde ha marcado en dos ocasiones, lo que ha ubicado al Wolverhampton en el séptimo lugar de la tabla general, siendo tan sólo seis puntos lo que lo separan del Manchester United de Cristiano Ronaldo, teniendo dos partidos más que los Wolves.

Pasaron 336 días para que Raúl se volviera a encontrar con el gol, pero eso no evitó que diera diversas asistencias para que su equipo consiguiera marcadores importantes, y es que el 26 de septiembre de 2021 fue cuando el ex americanista se reencontró con el gol en lo que fue la sexta jornada de la Premier League: "Me costó nueve meses volver a jugar y 11 volver a marcar. Es fantástico. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Ahora pienso afrontar cada partido como si fuera el primero".

RAÚL JIMÉNEZ SE ACERCA A CRISTIANO RONALDO

A pesar de que los goles no han sido tan constantes para el tricolor, ha participado en el 57 por ciento de los goles que ha marcado el Wolverhampton, situación que lo lleva a tener cinco anotaciones y dos asistencias en la Premier League, además de que es el que suma más disparos al tener hasta el momento 41 y más ha creado oportunidades pues tiene hasta el momento en su lista 27.

Y en lo que a goles ganadores se refiere, Raúl tiene 4, mientras que Cristiano Ronaldo suma 5, situación que ha provocado que su entrenador, Bruno Lage, le otorgue todo su apoyo sin importar las adversidades: "Después del partido del Arsenal mucha gente decía: 'Debe marcar más goles'. A mí no es algo que me preocupe en exceso. Como delantero le gusta marcar goles, pero yo le pido muchas otras cosas”, tras su gol al Tottenham.