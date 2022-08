Las semanas más recientes han sido positivas para los futbolistas mexicanos en Europa de cara a la temporada 2022-23 con las llegadas de Santiago Giménez al Feyenoord, Jorge Sánchez al Ajax y Santiago Naveda al Miedz Legnica, y por supuesto la renovación de contrato de Erick Gutiérrez con el PSV Eindhoven.

Erick Gutiérrez comentó que para renovar su contrato, fue de gran importancia la intervención del director técnico Ruud van Nistelrooy. “Con Ruud tengo muy buena comunicación, él habla español, en la pretemporada llegué dos días y me lastimé una rodilla y no entrené casi toda la pretemporada no la hice y no he tenido la fortuna de iniciar el torneo, los partidos de eliminatoria, los primeros, el de la ida de Mónaco no lo inicié, voy poniéndome en forma. Habla mucho con el jugador y eso me da mucha confianza, tuvo mucho que ver que yo renovara acá el hablar con él”.

En entrevista para ESPN, Erick Gutiérrez habló del gol que anotó para el PSV Eindhoven contra el Mónaco y que ayudó a avanzar al Playoff de la UEFA Champions League 2022-23: “La verdad no tenía pensado que iba a anotar, podría ser el gol más importante de mi carrrera por lo que significó y el momento es algo inolvidable para mí. No hago tantos goles, pero trato de vivir al máximo, de festejarlo con mucha pasión y muy contento de ayudar al equipo para un objetivo que tenemos muy claro, lo voy a recordar por mucho tiempo”.

En el Playoff de la Champions League, el PSV Eindhoven enfrentará al Glasgow Rangers de Escocia. Erick Gutiérrez confía en volver a jugar la fase de grupos: “El objetivo principal que está ahora es clasificar a Champions que es un torneo que tanto el club, como fans y jugadores queremos porque es un torneo importante, después de ahí seguir consolidándome, tener minutos, jugar lo más que se pueda y ganar la Liga, que no he tenido la fortuna de ganarla acá".

Ya en su quinta temporada en la Eredivisie con el PSV Eindhiven, Érick Gutiérrez subrayó el nivel de la primera división de Holanda: “He tenido la posibilidad de jugar contra equipos españoles, ahora con Mónaco, equipos ingleses, no veo tanta diferencia con los holandeses que tienen muchos jugadores de muchísima calidad, es una liga con mucha competencia que puede pelear por torneos importantes, y ahora están viniendo más mexicanos es bueno para la liga y para el país".