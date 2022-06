El vínculo del atacante mexicano finaliza en diciembrre y de momento no ha habido un acuerdo para extenderlo.

Después de una buena y extensa etapa en el futbol europeo, Carlos Vela arribó a la Major League Soccer para asumir el desafío de liderar a Los Angeles FC. El delantero de 33 años jugó en Arsenal, Salamanca, Osasuna, West Bromwich y Real Sociedad, antes de recalar en la MLS. ¿Y ahora? ¿Cuál será el nuevo paso en su carrera en caso dde que abandone su actual institución?

Vela arribó a la MLS en 2018, en calidad de Jugador Franquicia, pero su partida de la Real Sociedad cuando se encontraba en plenitud física y futbolística, sorprendió a más de uno. Ahora, el mexicano finaliza su contrato con Los Angeles FC, y a pesar de la voluntad de ambas partes, el acuerdo parece no haber avanzado lo suficiente. De hecho, semanas atrás, Vela expresó: "Estoy dispuesto a buscar otros lugares".

El contrato de Carlos Vela con Los Angeles FC finaliza el 31 de diciembre de este año, por lo que incluso en las próximas semanas, el jugador podría comenzar a negociar con otras instituciones si así lo desea. Sin embargo, en el podcast Hablemos Soccer, de TUDN, el periodista Jaime Macías develó cuál sería la prioridad de Vela en caso de no continuar con su estadía en la MLS.

Según Macías, Vela, de 33 años, apunta a regresar al continente europeo. Sus mejores años los vivió con la camiseta de la Real Sociedad, institución a la que sorprendió con su tempranera marcha a la MLS, y donde dejó un buen recuerdo en la afición. De todas formas, lograrlo no sería sencillo: de momento no hay interesados y en caso de que aparezcan, no será fácil que puedan acercarse al acuerdo económico que tiene hoy con Los Angeles. Lo mismo podría suceder con un interés desde la Liga MX.

La palabra de Carlos Vela

En una de sus últimas apariciones públicas con Los Angeles FC, el mexicano se refirió a su situación y dejó en claro que está dispuesto a escuchar ofertas: "De momento no hay nada firmando todavía, sigo en la misma situación. Claro creo que tenemos un gran equipo que lo hemos hecho bien, estoy feliz de estar aquí, es bueno jugar en LA, con los fans y claro quiero ganar un trofeo con el equipo y estoy enfocado en eso, pero al final esto es un negocio, trabajamos en eso, estoy abierto para estar aquí, pero si esto no pasa estoy dispuesto a buscar otros lugares".