Rafa Márquez señala a Gio dos Santos y habla sobre Carlos Vela: "No le gusta nada el futbol"

Rafa Márquez es una de las personalidades más destacadas del deporte mexicano, y en especial, del futbol. Con una extensa trayectoria en la que integró grandes equipos y obtuvo numerosos títulos el ex capitán de la Selección Mexicana es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos nacido en suelo azteca.

A base de un gran profesionalismo, Rafa Márquez logró triunfar con la camiseta del Barcelona, algo que no logró su compatriota y excompañero, Giovani dos Santos. En diálogo con El Escorpión Dorado en Youtube, el ex zaguero y mediocentro habló distendido. En medio de los rumores que hablaron de un posible retorno a la actividad por parte de Dos Santos, se refirió a la carrera de este.

“En sus vidas personales la cagan. La vida personal influye mucho en su rendimiento, y con Giovani fue eso, la cagó”, opinó Rafa Márquez sobre su ex compañero en la Selección Mexicana. El ex atacante lleva inactivo más de un año, desde que finalizó su vínculo con el Club América, y justamente se habló sobre un posible regreso a Coapa.

Asimismo, Rafa Márquez también se refirió a otro atacante que vistió la camiseta del Tri, Carlos Vela: “No le gusta nada el futbol, así es ese cabrón. A él le gusta el basquetbol, lo ama. Hace el futbol porque tiene las cualidades, pero no me explico cómo es que no le gusta el futbol, porque si le gustaría, sería como Messi”.

La mejor Selección que integró

Por otro lado, Rafa Márquez explicó cuál fue la mejor Selección que integró: "La del 2006 por el técnico, el grupo, la manera en que jugábamos, mi momento personal y profesional, y que quedamos fuera por un golazo de Maxi. A Argentina lo llevamos al tiempo extra y ese golazo nos saca, pero para mí esa fue la mejor de las Selecciones en las que estuve", detalló.