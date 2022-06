El hábil y experimentado atacante mexicano no alcanzó a jugar en el futbol de su país, ya que emigró muy joven al continente europeo.

Los Angeles FC igualó ayer 1-1 ante Seattle Sounders, equipo que se consagró campeón de la última Concachampions, tras vencer en la Final a Pumas UNAM. Carlos Vela fue suplente, pero ingresó en el complemento y entregó la asistencia a su compañero Cristian Arango, para el gol del empate. Su equipo continúa siendo lider de la Conferencia Oeste en la Major League Soccer.

Carlos Vela es uno de los talentos más especiales que ha dado México en los últimos años. Supo mostrar sus condiciones al más alto nivel, pero eligió partir a la Major League Soccer cuando aún le quedaba mucho futbol en sus botas. Ahora, su vínculo con Los Angeles finaliza en diciembre y aunque todo hace indicar que habrá renovación, el propio jugador dejó dudas con sus últimas declaraciones.

El ex atacante que supo representar a la Selección Mexicana estuvo lejos de afirmar su continuidad en Los Angeles: "De momento no hay nada firmando todavía, sigo en la misma situación. Claro creo que tenemos un gran equipo que lo hemos hecho bien, estoy feliz de estar aquí, es bueno jugar en LA, con los fans y claro quiero ganar un trofeo con el equipo y estoy enfocado en eso, pero al final esto es un negocio, trabajamos en eso, estoy abierto para estar aquí, pero si esto no pasa estoy dispuesto a buscar otros lugares".

Asimismo, Vela llegó a los 100 partidos con la institución, y expresó: "Estoy orgulloso de cada juego que he tenido aquí. Pero lo importante aún, ahora es el momento de traer algunos trofeos aquí. Esa es la última parte que me faltaba en los años anteriores, esperamos seguir en esta línea, queremos pelear y trabajar duro para ganar un trofeo con este club".

El fichaje de Chiellini

Vela también opinó sobre la llegada al equipo de Giorgio Chiellini, gloria del futbol italiano: "Creo que es un gran fichaje para el equipo. Creo que el traerá mucha experiencia y sigue estando en un gran nivel. Viene de una de las mejores ligas del mundo y será algo positivo para el club, para los fans. Esperamos por él y espero que pueda traer buenas cosas; Espero que sea la pieza que nos falta para dar el paso grande y traer el trofeo a este grupo".