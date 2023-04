La temporada del Feyenoord está siendo excelente y pretenden cerrarla con un listón de oro obteniendo varios títulos. Si bien la Eredivisie era el máximo objetivo del equipo, actualmente se ven muy fuertes en la Europa League. El conjunto de Arne Slot se impuso 1 a 0 ante la Roma en el partido de ida de los cuartos de final de la competencia internacional.

La realidad es que el cuadro de Rotterdam hizo sentir la localía desde el primer minuto e impuso condiciones para no darle mucho margen de maniobra a la Roma. Sin embargo, con el correr de los minutos, el equipo se cansó y no logró sacar diferencia. De hecho, los italianos tuvieron un penal a favor que no lograron cambiar por gol debido a que pegó en el palo.

Y si bien Santiago Giménez y Orkun Kokcu combinaron muy bien en la puerta del área de la Roma, no lograron tener situaciones claras de gol. Cuando parecía que el equipo de José Mourinho iba a perder mucho terreno con la salida de Paulo Dybala por lesión, el ingreso de Stephan El Shaarawy cambió completamente el trámite del partido.

Es cierto que el Feyenoord mostró un juego colectivo mucho más interesante, pero los italianos demostraron que tienen mucha jerarquía individual. Aún así, la Roma no estuvo fina en los últimos metros y es algo que aprovecharon los neerlandeses. Luego de una maniobra individual muy buena de Oussama Idrissi, Mats Wieffer pudo agarrar el rebote en la puerta del área para poner en ventaja a su equipo.

Está claro que todavía falta por jugarse la vuelta en el Estadio Olímpico de Roma, pero el Feyenoord ha demostrado ser un equipo muy serio. Es cierto que la Roma tuvo oportunidades para que el resultado sea diferente, pero la irregularidad es algo que ha marcado a toda su temporada. Y en estas instancias decisivas, son los detalles los que terminan decantando las series eliminatorias.