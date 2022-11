Para nadie es un secreto que Javier Hernández es un gran aficionado de los videojuegos. Y es que cuando no está en los terrenos de juego, el delantero mexicano suele protagonizar grandes momentos en Twitch y el más reciente de ellos fue con Ibai Llanos.

El español se conectó para hablar sobre su equipo de la Kings League, el proyecto que contempla una liga de Futbol 7 de streamers y que contará con el apoyo de Gerard Piqué. Fue entonces cuando Chicharito escribió en el chat: "Hola, soy Javier".

Ibai se dio cuenta de la presencia del mexicano y rápidamente concertaron una videollamada, en la que el streamer invitó a Chicharito a sumarse a su equipo de FIFA y competir contra exjugadores de la talla de Piqué, Iker Casillas o Sergio Agüero.

"Qué ilusión me haría que jugaras con nosotros, Chicharito. Necesito una estrella. He soñado y he dicho: ‘Me encantaría el Chicharito Hernández de delantero’. Pero me han dicho que estabas en activo en la MLS. Entonces ahí ya lo he visto complicado”, dijo Ibai al mexicano.

Chicharito no contuvo las lágrimas

Hernández se vio muy emocionado por la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos en el mundo virtual y rompió en llanto, reconociendo su admiración por el trabajo de Ibai y comprometiéndose a analizar la invitación de sumarse al Porcinos FC de la Kings League.

"Perdón… qué chingón. Parece una estupidez, yo sé que es un streaming y hay cosas más importantes en esta vida, y créanme, entiendo las proporciones, pero lo que significa esto para mí, wow, es muchísimo. Sigo mucho a Ibai, lo admiro muchísimo y sabemos que es un cabrón auténtico, original, atrevido, valiente y lo admiro mucho. Soy muy chillón, no me avergüenzo ni mucho menos”, expresó el delantero.