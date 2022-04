Marcelo Flores es uno de los talentos que más ilusión despierta en el futbol mexicano. A sus 18 años, el joven atacante ya juega con el equipo Sub-23 del Arsenal, donde ya destacó en las categorías juveniles. Por ende, no sorprendería que en el corto plazo, el jugador pueda realizar su debut con el primer equipo de una de las instituciones más importantes del futbol europeo.

Recientemente, Flores jugó algunos minutos en el empate de la Selección Mexicana frente a Guatemala, por 0-0. Allí, el Tri recurrió a futbolistas que no suelen formar parte de las convocatorias, por lo que el cuerpo técnico pudo sacar conclusiones de cara al Mundial de Qatar 2022. Por lo pronto, Marcelo Flores parece haber regresado con motivación de su paso por el combinado nacional.

Por la fecha 26 de la Premier League 2, Marcelo Flores salió como titular con el Arsenal Sub-23, en el duelo frente al Leeds United. En la primera mitad, el mexicano abrió el marcador tras una jugada colectiva en la que le quedó el rebote y definió con solvencia para abrir el marcador. Los "Gunners" marchan en el tercer lugar de la tabla, por detrás de Manchester City y West Ham.

¿México o Canadá?

En las últimas horas, Marcelo Flores también generó debate al manifestar su interés por representar a Canadá. El joven del Arsenal anhela jugar el Mundial de Qatar 2022, y eso parece más factible allí que con México: “Sí claro, claro que tengo interés, nunca puedo decir algo malo o algo bueno de ellos (Canadá). Ahorita no sé la verdad, pero a ver qué pasa, porque no me gusta lo que pasa afuera del fútbol, solo me gusta jugar”, recalcó.