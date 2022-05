Javier Hernández tuvo un buen comienzo de temporada, pero poco a poco se ha apagado y su producción goleadora está lejos de ser la ideal. Es por eso que el duelo contra Austin se presenta como una gran oportunidad para que Chicharito se reencuentre con las redes, pero el mexicano sigue sin estar acertado de cara a la portería.

Y es que a los tres minutos de juego, el árbitro principal señaló un penal favorable al Galaxy y el encargado de cobrarlo no podía ser otro que Chicharito. El delantero acomodó el balón con la seguridad que le caracteriza, pero Brad Stuver le adivinó las intenciones y terminó atajando el remate para mantener el empate sin goles.

Justo cuando se especula con la posibilidad de su regreso a la Selección Mexicana, Chicharito deja escapar una buena oportunidad para mostrarse como una opción válida de cara a las próximas competencias que disputará el equipo de Gerardo Martino. El atacante es el máximo goleador del Galaxy, pero atraviesa una sequía de ocho partidos sin marcar.

El Tata confirmó en rueda de prensa que sostuvo una plática con Javier y además reveló que no será el único encuentro. El director técnico argentino aseguró que no le cierra la puerta al delantero mexicano, pero aclara que este tipo de encuentros con el futbolista no representan un compromiso para incluirlo en las próximas convocatorias del Tri.

"Es cierto lo que dijo Javier, de que tuvimos una comunicación, seguramente queda otra por tener. Me junto con el futbolista lo escucho y lo que hacemos es juntarnos sin problema, si la reunión genera un tipo de compromiso hoy tendríamos 70 jugadores en la selección, la tenemos y no significa nada", dijo Martino al respecto.