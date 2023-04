El Napoli se enfrentará al Milán por los cuartos de final de la Champions League pero no podrán contar con Victor Osimhen. ¿Lo reemplazará Hirving Lozano?

El Napoli está teniendo una temporada realmente consagratoria, pero todavía falta para que puedan festejar y están entrando en momentos de definición. Más allá de que en la Serie A está todo encaminado para quedarse con el Scudetto, en la Champions League la situación es más compleja. Los napolitanos deberán enfrentarse al Milan por los cuartos de final.

El verdadero problema de este enfrentamiento es que hace algunas semanas se enfrentaron por el torneo local y el conjunto de Stefano Pioli aplastó al Napoli por 4 a 0. Además, Luciano Spaletti no podrá contar con Victor Osimhen, quien es el máximo goleador del club. El nigeriano sufrió una lesión muscular y no estará disponible para el encuentro.

¿Chucky Lozano podría reemplazar a Victor Osimhen?

La realidad es que Spaletti no cuenta con demasiadas opciones para suplir al atacante de 24 años, debido a que no cuenta con un jugador similar. Sobre todo porque también se sumó la lesión de Giovanni Simeone, por lo que Giacomo Raspadori es el único que tiene oficio para reemplazarlo. Aún así, se estima que el entrenador podría salir al campo con un ataque más dinámico.

Teniendo en cuenta que Khvicha Kvaratskhelia es un intocable, y que Matteo Politano siempre cumple en esta clase de partidos importantes, Hirving Lozano podría jugar de 'falso 9'. Si bien es cierto que no es la mejor posición del mexicano, podría ser clave su presencia para jugar a las espaldas de Sandro Tonali. Está claro que sería una oportunidad increíble para el atacante de 27 años.

Lo cierto es que el Napoli no es el favorito para el partido de ida, debido a que se espera un gran marco en el Estadio Giuseppe Meazza. No obstante, han demostrado durante toda la temporada tener un futbol magnífico, aunque ahora deberán sacarlo a relucir en una etapa de definición. No hay dudas de que será un duelo más que apasionante.