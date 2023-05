Dentro de los finalistas que poseen la Concachampions 2023, indefectiblemente un integrante mexicano va a ser el nuevo campeón, ya que una parte está compuesta por un equipo como León, mientras que el restante tiene a un elemento del “Tri” como Carlos Vela al formar parte de Los Ángeles FC. Dos partidos permitirán la definición del título internacional de clubes en Centro, Norteamérica y El Caribe.

En ese sentido, el “Bombardero” se halla cada vez más cerca de la obtención de su primer título internacional en una carrera con inicios juveniles en Chivas de Guadalajara, pero que tras el Mundial Sub 17 conquistado con México en 2005 tuvo el despegue hacia Arsenal de Inglaterra, además cesiones en Salamanca, Osasuna y West Bromwich Albion, agregado a un gran paso en Real Sociedad.

A partir de lo que es la presencia del “Black and Gold” en la gran final, vamos a conocer cuántos son los títulos que Carlos Vela logró en el equipo estadounidense a partir de su desembarco en 2018. Además, el delantero de 34 años es el goleador histórico del club fundado en 2014 al sumar 86 tantos en 157 cruces, además de tener 49 asistencias.

¿Cuántos títulos ganó Carlos Vela desde que juega en la MLS?

Carlos Vela logró cuatro títulos desde su arribo a la MLS en 2018, todos ellos en el único cuadro que formó parte hasta el momento como LAFC. Cabe resaltar que dos ellos correspondieron al MLS Supporters’ Shield (2019 y 2022), el cual se le entrega al cuadro de más puntos en la etapa regular entre las dos zonas de competición, uno de ellos pertenece a la Conferencia Oeste 2022, mientras que fue campeón de toda la MLS en dicho año.

Pero no solamente hubieron títulos individuales para el “Bombardero” en lo que lleva de su paso por el fútbol estadounidense, debido a que el palmarés individual refleja la conquista de una Bota de Oro de la MLS y Jugador Más Valioso de la MLS, ambos en 2019, el Premio ESPY al Mejor Jugador de MLS 2022, además de tres inserciones en el MLS Best XI y el MLS All Star, todos ellos en 2018, 2019 y 2022.