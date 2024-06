Como cada ventana de transferencias que comienza, el Club América se esperanza con poder concretar el regreso de sus hijos pródigos que han triunfado en el mundo, y cuando uno piensa en retornos es indisociable pensar en Raúl Jiménez, de presente en el futbol inglés.

En este sentido, fue el propio artillero del Fulham de la Premier League quien se expresó sobre la posibilidad de volver en este mercado a la Liga MX, y más precisamente, a las ‘Águilas’, club donde se formó y donde fue campeón antes de iniciar su camino europeo.

Raúl Jiménez reveló su futuro tras el verano:

El delantero de 33 años confesó, en una entrevista con la señal de ‘Claro Sports’, que continuará dos temporadas más en el Viejo Continente. “Ahorita me veo en Europa el mayor tiempo posible, tengo otros dos años más de contrato aquí, quiero cumplirlos y después ya ver“, afirmó el atacante que perdió lugar en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Sin embargo, el goleador de los ‘Cottagers’ aseguró que no descarta regresar a la Liga MX una vez finalizada su etapa en Fulham. “Si me llego a retirar aquí en Europa sería algo muy padre, para terminar una carrera de la mejor manera, pero no me cierro las puertas de volver a México“, exclamó en la conversación con la cadena televisiva.

Raúl Jiménez apunta a llegar de la mejor manera al Mundial 2026 [Foto: Getty Images]

Raúl Jiménez se refirió a un retorno al América:

El ‘killer’ de pasado en Atlético Madrid, Benfica y Wolverhampton sostuvo que sólo contempla jugar en las Águilas, en caso de volver al país. “Regresar a México es algo que ha pasado por mi cabeza, y siempre he dicho que si regreso al futbol mexicano sería al América“, agregó Jiménez, que busca dejar atrás una irregular temporada en Inglaterra y dejar una mejor imagen en la próxima Premier.

Por último, platicó sobre las ofertas que ha recibido con los años de parte de otros equipos de la Liga MX y el motivo por los que las ha rechazo. “No me veo regresando a ningún otro equipo que no sea el América, no es por cerrarme las puertas en otros lados, pero tengo pasado americanista y de ahí soy”, concluyó el delantero de gran trayectoria.

Encuesta ¿Crees que Raúl Jiménez volverá al América el día que deje Fulham? ¿Crees que Raúl Jiménez volverá al América el día que deje Fulham? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Hasta cuándo tiene contrato Raúl Jiménez en Fulham?

El vínculo contractual del artillero con el conjunto británico se extiende hasta el 30 de junio del 2026, por lo que cuando finalice su período en el futbol inglés lo hará con 35 años de edad, y en plena Copa del Mundo, que tendrá a México como una de las sedes. ¿El objetivo de Raúl? Llegar a ser considerado para la gran cita mundialista, por ello su decisión de continuar hasta ese momento en la elite.