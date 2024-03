A lo largo de los últimos meses, Santiago Giménez ha dado mucho de qué hablar en lo que a su futuro refiere. Tal es así que muchos han sido los clubes que se mostraron interesados en sacarlo de Feyenoord para quedarse con él. Y mientras muchas miradas están puestas en el próximo mercado de fichajes, Chaco Giménez reveló lo que necesita el delantero para llegar al Real Madrid.

Sin duda alguna, el atacante es uno de los jugadores mexicanos de más renombre en Europa. Resulta que sus muy buenas actuaciones en el conjunto neerlandés han hecho que varios de los clubes más importantes del viejo continente se interesen en él. Es por eso que habrá que prestarle mucha atención al próximo mercado.

Si bien es cierto que Feyenoord no tiene la necesidad de dejarlo ir, la realidad es que, si llega una buena oferta, y el jugador accede a marcharse, podría concretarse una salida. Y en medio de los rumores, Chaco Giménez reveló qué le hace falta para llegar ni más ni menos que al Real Madrid.

¿Qué necesita Santiago Giménez para llegar a Real Madrid?

En las últimas horas, Christian Giménez brindó una entrevista con David Faitelson, en la cual se hablaron diversos tópicos. Uno de ellos fue, como no podía ser de otra forma, el futuro de Santiago. Pero, además, el ex futbolista de Cruz Azul hizo referencia al rumor que vincula a su hijo, y a su vez representado, con Real Madrid.

No obstante, Chaco fue contundente, y afirmó que lo ve más a largo que corto plazo. “Real Madrid es un equipo que quiere ver que Santiago haga un paso intermedio, no que vaya directo de Feyenoord a Madrid”, comentó, dejando en claro que la casa blanca no será el próximo destino de Santi.

Sin embargo, a continuación, aclaró: “Sí ha tenido acercamientos con equipos de clase A, no de uno solo, de varios”. No obstante, y a pesar de que haya ciertos rumores que vinculen a Santiago Giménez con el Real Madrid, esa operación tendría que esperar al menos un tiempo más.