Miguel Herrera no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica contra la Federación Mexicana de Futbol.

La Selección Mexicana está en un proceso de cambio, y la Copa América será la primera evaluación que tendrá esta nueva idea de Jaime Lozano. Sin embargo, a falta de algunas semanas para el certamen, el Piojo Herrera habló sin filtro y criticó la idea de la asesoría al entrenador nacional.

La Federación Mexicana de Futbol tiene en sus planes ayudar a Jimmy con asesores para poder llegar de la mejor manera posible a los próximos compromisos. Sin embargo, Miguel Herrera no se mostró contento con ello, sino que cuestionó esta idea sin guardarse nada.

La crítica del Piojo Herrera a la asesoría a Jaime Lozano

“No estoy de acuerdo con que haya un asesor. Creo que no es conveniente para el técnico. Sí es conveniente tratar de buscar a los demás técnicos que han dirigido a la selección para empaparte de muchas ideas, pero la forma de trabajar lo tienes que hacer tú. Si no eres tú, al rato dirán o ganó él o ganaste tú o perdió él o perdiste tú”, comentó en una entrevista con TUDN.

A continuación, añadió: “Es el momento del Jimmy y Jimmy lo ha hecho bien. Nadie lo asesoró para sacar una medalla de bronce, entonces me parece que hoy no tendrían que estarle buscando una asesoría. Al contrario, deberían darle un espaldarazo y decirle ‘tú vas a ser el técnico que llegará al Mundial, métele con todo, trabaja para que el equipo se vea como tú pretendas y gustes’”.

“Yo creo que sería llenarle más de piedras al técnico que de aclararle ideas. No estoy de acuerdo con eso. Si se hace están muy equivocados”, concluyó el entrenador. De esta manera, queda más que en evidencia su postura ante esta idea.

Piojo Herrera abrió las puertas a ayudar a Jaime Lozano

“Si el Jimmy busca la ayuda, el asesoramiento, el consejo, de algunos técnicos por fuera, extraordinario. Yo creo que ningún técnico de los que hemos estado en selección le vamos a cerrar la puerta, sería enriquecedor con un técnico que está trabajando, dando nuestros puntos de vista y él tomando sus decisiones”, afirmó.