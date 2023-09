El rendimiento de Santiago Giménez, tanto en el Feyenoord como en la Selección Mexicana, captó la atención de muchos equipos alrededor del mundo. Se hablaba del Chelsea, Tottenham y Atlético Madrid pero, en los últimos días, apareció el nombre del Real Madrid, nada más y nada menos.

Con cuatro goles en 20 partidos en el Tri y 32 anotaciones y cinco pase goles en 52 cotejos en el elenco neerlandés, el hijo del Chaco ya puso su nombre en la elite.

¿Cuánto cuesta el pase de Santiago Giménez?

Se espera que el Feyenoord considere una oferta por Santiago Giménez, tanto del Real Madrid como de otros equipos, superior a los 30 millones de dólares. Cabe destacar que el valor de mercado que figura en Transfermarkt es de 25 millones.

Santiago Giménez, en la órbita del Real Madrid

“Santiago Giménez me ha llamado mucho la atención. Mexicano, paisano de Hugo Sánchez. Ha llamado la atención con sus goles. Un revival con un mexicano en el Madrid. Me gustaría mucho. Está claro que el Madrid necesita un 9 y me gustaría que Florentino se atreva a ficharlo para el futuro. Santi Giménez se me haría un gran fichaje”, declaró Tomás Roncero, reconocido periodista español del Chiringuito, en una entrevista con As en W, de W Deportes.