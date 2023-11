Javier Vasco Aguirre fue tema de noticia en las últimas horas en los portales deportivos, tanto en México como en España. En este último se encuentra trabajando como entrenador del Mallorca desde marzo del 2022 y tiene contrato hasta junio del 2024.

El entrenador mexicano de 64 años está teniendo un complicado inicio en la temporada 2023-24 en LaLiga. Transcurridas las primeras 14 jornadas del torneo español, tan solo consiguió 10 puntos, producto de una victoria, siete empates y seis derrotas.

Esto marca que está en la decimoséptima colocación, a dos puntos del Celta Vigo, que actualmente está en zona de descenso. Esta situación generó un malestar en la última conferencia de prensa tras el empate por 1-1 vs Cádiz.

De esta manera, te contamos, a continuación, qué fue lo que sucedió con el Vasco Aguirre y el periodista al que arremetió luego de una pregunta sobre el futuro del director técnico en el equipo.

La furia del Vasco Aguirre con un periodista en Mallorca

Al ser consultado sobre su futuro como entrenador de Mallorca, Javier Aguirre declaró: “¿Esta pregunta se la hacías en la fecha 13 ó 14 a los anteriores técnicos? ¿O tenían crédito porque habían subido Segunda División? Espera, espera, espera… Calma, calma. Yo creo que no se las hacían a los dos técnicos que subieron de Segunda a Primera“.

Luego, se explayó: “Me huele mal porque el equipo no está en descenso, no ha estado hace 50 partidos y tú te atreves a decir si esto es una final para mí. Válgame Dios. Ya contesté el otro día a un chico que no creo que peligre mi puesto. Si huele mal y es con otra intención, lo respeto, es una forma de periodismo“.

“Hombre, Dios, fecha 14 y ya me estás cuestionando que si voy a seguir o no. Y no está en descenso el Mallorca y el año pasado tampoco entró al descenso. Esta pregunta la haces porque hay algo, porque no la hiciste en el pasado. Me huele mal“, cerró.

Los números de Aguirre como DT

Aguirre es uno de los entrenadores más experimentados del futbol mexicano, debido a su enorme trayectoria como DT. Ha estado en un sin fin de equipos y hay cosechado varios títulos.

La trayectoria de Aguirre:

Mallorca

Monterrey

Leganés

Egipto

Al-Wahda

Japón

Espanyol

Real Zaragoza

México -dos etapas-

Atlético Madrid

Osasuna

Pachuca

Atlante

Como DT, logró ganar la Copa Oro 2008-09 con el Tri, la Concacaf Champions League 2020-21 con el Monterrey, el torneo Apertura 1999-00 con el Pachuca y la UAE League Cup 2015-16 con Al-Wahda.