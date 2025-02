El experimentado entrenador Bill Belichick explicó en el podcast Let’s Go! cuál fue el factor clave que llevó a Andy Reid y los Kansas City Chiefs a perder Super Bowl contra los Philadelphia Eagles. Un error que se fue acumulando a lo largo de la temporada.

“Este año, Kansas City debería analizar la situación de tackle izquierdo. Claramente, Andy y Brett (Veach), el gerente general, identificaron eso como un problema y, ya sabes, eligieron a Kingsley (Suamataia) en la primera o segunda ronda, lo que fuera. Lo eligieron en la segunda posición después de Worthy. Eso no funcionó y luego jugaron con cuatro tackles ofensivos, y su último tackle ofensivo al final de la temporada en los playoffs fue Joe Thuney, que en realidad es guardia. Nunca ha jugado como tackle desde que lo hizo en NC State en la universidad”, aseguró Belichick.

Pese a los esfuerzos por corregir el problema, que parecía enmascarado en las últimas semanas del calendario y los playoffs, Patrick Mahomes no pudo ser protegido en el partido más importante de la temporada con seis capturas en Nueva Orleans.

¿Por qué los Chiefs perdieron el Super Bowl ante los Eagles?

Según Belichick, el problema que le costó a los Chiefs el Super Bowl ante los Eagles fue detectado muy temprano en la temporada, pero la solución nunca fue la correcta por parte de Andy Reid y Brett Veach.

“Sabían cuál era el problema. Intentaron solucionarlo. No funcionó con Kingsley, no funcionó con (Wanya) Morris. Luego hicieron un canje que no funcionó y ahora terminaron jugando con un guardia como tackle. Te enfrentas a algunos equipos y puedes salirte con la tuya con eso, pero hasta que te enfrentas a los mejores equipos o al mejor equipo, eso fue un problema para ellos. Fue un problema para ellos en el Super Bowl”, manifestó.