Luego de que Gerardo el Tata Martino, director técnico de la selección mexicana, aclarara que a la Copa del Mundo Qatar 2022 sólo llevará tres centro delanteros de los cuatro que tiene disponibles, prácticamente se esfumaron las últimas posibilidades que le quedaban a Javier el Chicharito Hernández de ser convocado.

En el transcurso de la semana Santiago Giménez habló de lo ilógico que sería llevar a cuatro nueves al Mundial, mientras que Rogelio Funes Mori argumentó por qué debe ser uno de los 26 convocados, en el entorno de Raúl Jiménez asumen que no tiene un lugar seguro y Henry Martín sigue levantando expectativas por su lucha por el título de goleo. Mientras tanteo, el tema de Javier Chicharito Hernández con la selección mexicana parece cosa juzagada.

Pero como la esperanza muera al último aún hay admiradores de Javier el Chicharito Hernández que sueñan con verlo en la Copa del Mundo por cuarta ocasión, incluso personalidades de otros deportes conservan la esperanza de que suceda el milagro de verlo en Qatar 2022.

Julio Urías, picthers de los Dodgers de Los Ángeles, se mostró respetuosos de la decisiones de Gerardo el Tata Martino como director técnico de la selección mexicana, pero quiere ver a Javier Chicharito Hernández en el Mundial Qatar 2022: "Son cosas que a mí no me corresponden, pero obviamente me gustaría verlo a él y a otros que sabemos que no van a ser parte", por ejemplo, Víctor Guzmán o Alejandro Zendejas. "Esté o no esté, siempre mis mejores deseos van a estar ahí. Le deseo lo mejor, sabemos que es un tremendo jugador".

Julio Urías apoya a la selección mexicana

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles también mandó un mensaje de apoyo a la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022: "Mis mejores deseos, la verdad que les deseo lo mejor de corazón y hay que dar todo en el campo, saben que tienen todo el apoyo del país, que está con ellos día y noche", dijo Julio Urías.

