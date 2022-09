Los especialistas del beisbol de las Grandes Ligas no ven al mexicano como el gran favorito para llevarse el prestigioso trofeo.

MLB: la reacción de Julio Urías al no ser considerado favorito para ganar el trofeo Cy Young

El trofeo Cy Young es un premio que cada año el beisbol de las Grandes Ligas entrega al mejor pitcher de cada temporada. Su nombre se debe al pitcher estadounidense Cy Young quien durante su carrera de 22 temporadas en la gran carpa, de 1890 a 1911 impuso el récord de más victorias de por vida con 511.

El ganador del trofeo Cy Young en la temporada 2021 de las Grandes Ligas fue Corbin Burnes, serpentinero de los Cerveceros de Milwaukee quien tuvo una marca de 11 juegos ganados y cinco perdidos y 2.43 como índice de efectividad.

A punto de que llegue a su fin la fase regular de la temporada 2022 de las Grandes Ligas, Julio Urías, lanzador mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, tiene 17 juegos ganados y siete pertidos con un índice de efectividad de 2.17 tras una labor de 170 entradas completas.

A pesar de las sobresalientes estadísticas que tienen a Julio Urías como uno de los pitchers más efectivos, algunos analistas no lo consideran favorito para llevarse el premio Cy Young. Ante este desdén, el lanzador sinaloense no pierde la calma de cara a la postemporada.

"Ellos pueden decir lo que quieran, yo trato de hacer mi trabajo en la loma, enfocarme y poner al equipo en la mejor posición para ganar, eso es lo que tengo en mente. Así que las listas que tengan no me distraen y no pierdo el enfoque de ganar el título", dijo Julio Urías previo a su última salida de la temporada regular contra los Rockies de Colorado.