El Bicampeonato de los Rojinegros del Atlas trajo consigo muchas anécdotas. En esta ocasión el actual futbolista del Chicago Fire de MLS, Jairo Torres, decidió enviarle un mensaje a su exequipo, pues asegura que los Zorros no le han enviado su reconocimiento por llevarse el título de la Liga MX, por lo que pidió que le den su medalla correspondiente después de jugar todo el torneo regular con ellos.

“Me tocó jugar todo el torneo y espero que me mandes mis medallas y todo ¿no?. Pero ya la liguilla me tocó vivirla de aficionado, alentando, pero la verdad estoy muy contento. No me han dicho nada, pero espero que me llegue mi medalla”, mencionó entre risas para TUDN. Y es que después de disputar toda la campaña regular, Torres tuvo que dejar la Liga MX para migrar al balompié estadounidense.

Lo que evitó que ya no pudiera jugar la Liguilla, pero eso no evitó que en su enfrentamiento de despedida con el conjunto de la Perla Tapatía tuviera la oportunidad de marcar una anotación ante los Tigres UANL. Ante esto, Jairo compartió el sentimiento que le provocó ver como aficionado el bicampeonato de su exequipo, con quienes sembró grandes momentos, y a los que les guarda un gran cariño.

“Impresionante, lo vi más nervioso de aficionado que jugando, esta vez me tocó vivirlo de aficionado y se me enchina la piel de pensar eso, ¿quién se imaginaba un Atlas bicampeón?, quedó en la historia y la verdad feliz por todo lo que representa el club, lo que se luchó desde un principio y felicitar a mis compañeros, ya les mandé mensaje a ellos”. Ante esto, Torres también reveló que el mediocampista de la MLS tiene la esperanza de ser convocado a la Selección Mexicana.

“La ilusión muere al último, pero yo voy a hacer mi mejor trabajo dentro de la cancha, mis mejores esfuerzos con asistencias, goles para que me voten a ver si llega un llamado”, aseguró Jairo, quien desde su presentación con el equipo norteamericano de la Major League Soccer habló de su ambición por vestir los colores tricolores.